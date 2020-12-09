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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Не соответствует стандартам — Турция отказалась от российской вакцины

Турция заявила, что не будет закупать вакцину от коронавируса в России. Ранее страна проявляла заинтересованность в препарате, однако пока там заявляют, что он не имеет необходимой лабораторной практики.

О таком решении сообщил министр здравоохранения Турции Фареттин Коку.

— Российская вакцина не может получить нашу лицензию, поэтому пока она не входит в сферу интересов.

Сейчас Турция договорилась о поставках вакцины с компанией Sinovac Biotech Ltd из Китая. Страна закупит 50 млн доз для населения.

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Российская вакцина от Covid-19

В августе Россия стала первым производителем вакцины в мире. Однако другие страны не спешат покупать ее из-за сомнений в качестве.

В ноябре российской журналист заболел коронавирусом после того, как получил прививку отечественной вакциной Спутник V. Ранее такие случаи фиксировали среди медиков.

Источник: Daily Sabah

Фото: Dreamstime

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