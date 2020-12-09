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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Не відповідає стандартам – Туреччина відмовилася від російської вакцини

Туреччина заявила, що не буде закуповувати вакцину від коронавірусу в Росії. Раніше країна виявляла зацікавленість у препараті, однак наразі там заявляють, що він не має необхідної лабораторної практики.

Про таке рішення повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фареттин Коку.

– Російська вакцина не може отримати нашу ліцензію, тому наразі вона не входить до сфери інтересів.

Наразі Туреччина домовилася про постачання вакцини з компанією Sinovac Biotech Ltd, що з Китаю. Країна закупить 50 млн доз препарату для населення.

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Російська вакцина від Covid-19

У серпні Росія стала першим виробником вакцини у світі. Однак інші країни не поспішають купувати її через сумніви щодо якості.

У листопаді російській журналіст захворів на коронавірус після того, як отримав щеплення вітчизняною вакциною Супутник V. Раніше такі випадки фіксували серед медиків.

Джерело: Daily Sabah

Фото: Dreamstime

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