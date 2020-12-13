В США пилотам запретят летать после вакцинации от Covid-19

Американским авиапилотам временно будет запрещено осуществлять полеты после прививки от коронавируса.

Соответствующий документ опубликовало FAA — Федеральное управление гражданской авиации США.

Все пилоты и диспетчеры после Covid-вакцинации будут отстранены от работы на 48 часов.

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Отмечается, что такая мера является временной, ведь ученые продолжают изучать влияние вакцины на организм человека.

США и Covid-вакцинация

Американцы начнут получать сертифицированную вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, начиная с 14 декабря.

Одним из главных путей поставки вакцины станет авиатранспорт: для этого процесса FAA готовит отдельные комплексы авиасудов.

Американцы, которые не входят в группы потенциального риска, скорее всего, смогут получить препарат в январе, а общедоступность ожидается уже в апреле 2021 года.

По словам президента Дональда Трампа, в первую очередь вакцина попадет к медицинским работникам и пенсионерам.

Источник: FAA