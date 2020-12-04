Президенты США Обама, Буш и Клинтон будут вакцинироваться от Covid-19 в прямом эфире

Американские президенты Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама согласились на вакцинацию от коронавируса в прямом эфире.
Прививки будут проведены сразу после того, как вакцина будет одобрена контролирующими органами и рекомендована представителями здравоохранения США.
Такое решение было принято из-за низкого процента доверия американцев к Covid-вакцине.
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Эксперты убеждены: массовость прививок против коронавируса может привести к становлению коллективного иммунитета, что будет важным шагом в сдерживании распространения инфекции.
По состоянию на начало декабря вакцинация в США еще не утверждена, но чиновники уже изучают вакцины Pfizer и Moderna.
В Великобритании, где вакцина Pfizer уже утверждена, пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона призвал к вакцинации в прямом эфире телевидения, чтобы убедить других получить прививку.
Коронавирус в США
По состоянию на пятницу, 4 декабря, статистика коронавируса в США зафиксировала более 14 млн случаев заболеваемости.
Количество летальных случаев вследствие Covid-19 составляет более 276 тыс. США занимает первое место в мировом антирейтинге, начиная с апреля.
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