Президенты США Обама, Буш и Клинтон будут вакцинироваться от Covid-19 в прямом эфире

Американские президенты Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама согласились на вакцинацию от коронавируса в прямом эфире.

Прививки будут проведены сразу после того, как вакцина будет одобрена контролирующими органами и рекомендована представителями здравоохранения США.

Такое решение было принято из-за низкого процента доверия американцев к Covid-вакцине.

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Эксперты убеждены: массовость прививок против коронавируса может привести к становлению коллективного иммунитета, что будет важным шагом в сдерживании распространения инфекции.

По состоянию на начало декабря вакцинация в США еще не утверждена, но чиновники уже изучают вакцины Pfizer и Moderna.

В Великобритании, где вакцина Pfizer уже утверждена, пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона призвал к вакцинации в прямом эфире телевидения, чтобы убедить других получить прививку.

Коронавирус в США

По состоянию на пятницу, 4 декабря, статистика коронавируса в США зафиксировала более 14 млн случаев заболеваемости.

Количество летальных случаев вследствие Covid-19 составляет более 276 тыс. США занимает первое место в мировом антирейтинге, начиная с апреля.

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