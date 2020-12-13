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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

В США пілотам заборонять літати після вакцинації від Covid-19

Американським авіапілотам тимчасово буде заборонено здійснювати польоти після щеплення від коронавірусу.

Відповідний документ опублікувало FAA – Федеральне управління цивільної авіації США.

Усіх пілотів та диспетчерів після Covid-вакцинації буде відсторонено від роботи на 48 годин.

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Зазначається, що такий захід є тимчасовим, адже науковці продовжують вивчати вплив вакцини на організм людини.

США та Covid-вакцинація

Американці почнуть отримувати сертифіковану вакцину від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech, починаючи з 14 грудня.

Одним із головних шляхів поставки вакцини стане авіатранспорт: для цього процесу FAA готує окремі комплекси авіасуден.

Американці, які не входять до груп потенційного ризику, швидше за все, зможуть отримати препарат у січні, а загальнодоступність очікується до квітня 2021 року.

За словами президента Дональда Трампа, першочергово вакцина потрапить до медичних працівників та пенсіонерів.

Джерело: FAA

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