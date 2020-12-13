В США пілотам заборонять літати після вакцинації від Covid-19

Американським авіапілотам тимчасово буде заборонено здійснювати польоти після щеплення від коронавірусу.
Відповідний документ опублікувало FAA – Федеральне управління цивільної авіації США.
Усіх пілотів та диспетчерів після Covid-вакцинації буде відсторонено від роботи на 48 годин.
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Зазначається, що такий захід є тимчасовим, адже науковці продовжують вивчати вплив вакцини на організм людини.
США та Covid-вакцинація
Американці почнуть отримувати сертифіковану вакцину від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech, починаючи з 14 грудня.
Одним із головних шляхів поставки вакцини стане авіатранспорт: для цього процесу FAA готує окремі комплекси авіасуден.
Американці, які не входять до груп потенційного ризику, швидше за все, зможуть отримати препарат у січні, а загальнодоступність очікується до квітня 2021 року.
За словами президента Дональда Трампа, першочергово вакцина потрапить до медичних працівників та пенсіонерів.
Джерело: FAA