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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Google объяснила причину сбоев в сервисах компании

Компания Google назвала причину масштабного сбоя, который произошел в понедельник, 14 декабря. Причиной неисправностей стала техническая проблема, связанная с квотой памяти. Для ее устранения специалистам понадобилось около 45 мин.

— Мы просим прощения у всех, кто пострадал вследствие сбоя, и проведем тщательный дальнейший осмотр, чтобы убедиться, что эта проблема не может повториться в будущем.

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Проблемы с сервисами от Google

Ряд сервисов Google перестал работать 14 декабря. В частности электронная платежная система Google Pay, учебная платформа Google Classroom, электронная почта Gmail, хранилище документов Google Docs и видеохостинг Youtube.

Проблему зафиксировали не только в Украине, а и в США, Германии, Канаде, Австралии и других странах.

Сейчас компания наладила работу всех сервисов.

Источник: TechCrunch

Фото: Dreamstime

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