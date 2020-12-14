Google пояснила причину збоїв у сервісах компанії

Компанія Google назвала причину масштабного збою, який стався у понеділок, 14 грудня. Причиною несправностей стала технічна проблема, пов’язана з квотою пам’яті. Для її усунення спеціалістам знадобилося близько 45 хв.

– Ми просимо вибачення у всіх, хто постраждав внаслідок збою, і проведемо ретельний подальший огляд, щоб переконатися, що ця проблема не зможе повторитися в майбутньому.

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Проблеми з сервісами від Google

Низка сервісів Google перестала працювати 14 грудня. Зокрема електронна платіжна система Google Pay, навчальна платформа Google Classroom, електронна пошта Gmail, сховище документів Google Docs та відеохостинг Youtube.

Проблему зафіксували не лише в Україні, а у США, Німеччині, Канаді, Австралії та інших країнах.

Наразі компанія налагодила роботу всіх сервісів.

Джерело: TechCrunch