PornHub заблокирует миллионы видеозаписей на платформе

Один из самых популярных порносайтов PornHub заблокировал миллионы видеозаписей на платформе. Речь идет о непроверенном контенте от пользователей, которые не являются партнерами или членами модельной программы.

Компания объясняет, что видео недоступны до проведения проверки, которая начнется в 2021 году. Пока неясно, какое количество видео будет удалено.

Ранее на сайте размещалось более 14 млн видеозаписей, Утром 14 декабря цифра уменьшилась до 4,7 млн. Однако затем количество ненадолго вернулось к 7,2 млн. До блокировки на PornHub мог загрузить контент любой пользователь.

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Почему PornHub резко меняет политику

В газете The New York Times опубликовали расследование, в котором говорится о запрещенном контенте на сайте PornHub — видео с несовершеннолетними детьми.

Поэтому самые популярные платежные системы Visa и Mastercard отказались от сотрудничества с PornHub.

Источник: Motherboard