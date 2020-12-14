PornHub заблокує мільйони відеозаписів на платформі

Один з найпопулярніших порносайтів PornHub заблокував мільйони відеозаписів на платформі. Йдеться про неперевірений контент від користувачів, які не є партнерами або членами модельної програми.

Компанія пояснює, що відео будуть недоступними до проведення перевірки, яка розпочнеться у 2021 році. Наразі незрозуміло, яка кількість відео буде видалена.

Раніше на сайті розміщувалося понад 14 млн відеозаписів, вранці 14 грудня цифра зменшилася до 4,7 млн. Однак потім кількість ненадовго повернулася до 7,2 млн. До блокування на PornHub міг завантажити контент будь-який користувач.

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Чому PornHub різко змінює політику

У газеті The New York Times опублікували розслідування, у якому йдеться про заборонений контент на сайті PornHub – відео з неповнолітніми дітьми.

Через це найпопулярніші платіжні системи Visa і Mastercard відмовилися від співпраці з PornHub.

Джерело: Motherboard