В Японии приговорили к смертной казне мужчину, который убил девять человек. Восемь его жертв были женщинами, одной из них было 15 лет.

Со своими жертвами 30-летний японец знакомился в Twitter. Он говорил им, что может помочь умереть, а в некоторых случаях утверждал, что убьет себя вместе с ними.

Мужчину арестовали еще в 2017 году, когда в его квартире нашли части тел. В октябре он признал себя виновным в совершении преступления, заявив, что все обвинения против него верны.

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Адвокаты ранее утверждали, что его обвинения следовало уменьшить, ведь его жертвы были склонны к самоубийству, и дали согласие на убийство.

Самоубийства в Японии

В Японии смертность в результате самоубийств за один месяц превысила общее количество смертей от Covid-19.

Только в октябре страна зафиксировала 2 153 летальных случая из-за самоубийств: с начала пандемии от коронавируса в Японии умерло 2 087 пациентов.