PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Хотел помочь умереть: в Японии казнят “убийцу из Twitter”

В Японии приговорили к смертной казне мужчину, который убил девять человек. Восемь его жертв были женщинами, одной из них было 15 лет.

Со своими жертвами 30-летний японец знакомился в Twitter. Он говорил им, что может помочь умереть, а в некоторых случаях утверждал, что убьет себя вместе с ними.

Мужчину арестовали еще в 2017 году, когда в его квартире нашли части тел. В октябре он признал себя виновным в совершении преступления, заявив, что все обвинения против него верны.

Читайте: Расстрел, газовая камера и электрический стул: США расширили методы казни

Адвокаты ранее утверждали, что его обвинения следовало уменьшить, ведь его жертвы были склонны к самоубийству, и дали согласие на убийство.

Самоубийства в Японии

В Японии смертность в результате самоубийств за один месяц превысила общее количество смертей от Covid-19.

Только в октябре страна зафиксировала 2 153 летальных случая из-за самоубийств: с начала пандемии от коронавируса в Японии умерло 2 087 пациентов.

Источник: ВВС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка