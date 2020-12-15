В Японії засудили до смертної кари чоловіка, який вбив дев’ять людей. Вісім його жертв були жінками, одній з них було 15 років.

Зі своїми жертвами 30-річний японець знайомився в Twitter. Він говорив їм, що може допомогти померти, а в деяких випадках стверджував, що вб’є себе разом з ними.

Чоловіка заарештували ще в 2017 році, коли в його квартирі знайшли частини тіл. У жовтні він визнав себе винним в скоєнні злочину, заявивши, що всі звинувачення проти нього вірні.

Читайте: Розстріл, газова камера й електричний стілець: США розширили методи страти

Адвокати раніше стверджували, що його звинувачення варто було зменшити, адже його жертви були схильні до самогубства, і давали згоду на вбивство.

Самогубства в Японії

В Японії смертність внаслідок самогубств за один місяць перевищила загальну кількість смертей від Covid-19.

Лише у жовтні країна зафіксувала 2 153 летальні випадки через самогубства: з початку пандемії від коронавірусу в Японії померло 2 087 пацієнтів.