Большинство — женщины: в Японии за месяц от самоубийств умерло больше людей, чем от Covid-19

В Японии смертность в результате самоубийств за один месяц превысила общее количество смертей от Covid-19.

Только в октябре страна зафиксировала 2 153 летальных случая из-за самоубийств: с начала пандемии от коронавируса в Японии умерло 2 087 пациентов.

Отмечается, что в течение октября количество самоубийств среди мужчин выросло на 22%, тогда как среди женщин — на 83%.

— Япония не вводила локдаун, поэтому по сравнению с другими странами влияние Covid-19 было действительно минимальным. Но мы все равно наблюдаем это большое увеличение количества самоубийств, — сообщили в университете Васэда в Токио.

Среди причин эксперты рассматривают непропорциональное количество женщин, которые потеряли работу в результате пандемии, и увеличение объемов неоплачиваемого ухода за больными коронавирусом.

Исследования показывают, что кроме тяжелых осложнений, Covid-19 имеет глубокое психологическое и социальное влияние на людей.