Экс-госсекретарь и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон считает, что США следует отменить Коллегию выборщиков. Она выступает за отмену коллегии с 2000 года.

Такое заявление она сделала после того, как отдала свой голос от штата Нью-Йорк за демократа Джо Байдена и его кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

— Я верю, что мы должны распустить коллегию выборщиков и избирать президента на всенародном голосовании, как и других чиновников. Но поскольку она все еще существует, я горжусь, что проголосовала за Джо Байдена и Камалу Харрис, — написала Клинтон в Twitter.

Ее муж, 42-й президент США Билл Клинтон, в этом году также входит в коллегию выборщиков от штата Нью-Йорк.

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В США получение большего количества голосов избирателей не гарантирует кандидату победы на президентских выборах, поскольку они не являются прямыми.

В США 14 декабря прошло голосование членов Коллегии выборщиков. Фактически это предпоследний шаг до официального объявления Джо Байдена президентом США.

По результатам голосования коллегии, следующим президентом США должен стать демократ Джо Байден. Он набрал более 270 голосов. В то же время действующий президент страны Дональд Трамп набирает 232 голоса.