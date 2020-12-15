Екс-держсекретар і екс-кандидат у президенти Гілларі Клінтон вважає, що США варто скасувати Колегію виборників. Вона виступає за скасування колегії з 2000 року.

Таку заяву вона зробила після того, як віддала свій голос від штату Нью-Йорк за демократа Джо Байдена і його кандидата у віце-президенти Камалу Гарріс.

– Я вірю, що ми повинні розпустити колегію вибірників і обирати президента на всенародному голосуванні, як і інших чиновників. Але оскільки вона все ще існує, я пишаюся, що проголосувала за Джо Байдена і Камалу Харріс, – написала Клінтон в Twitter.

Її чоловік, 42-й президент США Білл Клінтон, цього року також входить в колегію виборників від штату Нью-Йорк.

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У США одержання більшої кількості голосів виборців не гарантує кандидату перемоги на президентських виборах, оскільки вони не є прямими.

У США 14 грудня пройшло голосування членів Колегії виборників. Фактично це передостанній крок до офіційного оголошення Джо Байдена президентом США.

За результатами голосування колегії, наступним президентом США повинен стати демократ Джо Байден. Він набрав понад 270 голосів. Водночас чинний президент країни Дональд Трамп набирає 232 голоси.