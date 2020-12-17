Захват заложников в Париже: стрелка и его жену нашли мертвыми

Вечером 17 декабря в Парижем полиция нашла мертвым стрелка, захватившего заложников в комуне Домонт. Его жена также погибла.
На месте теракта работает жандармерия коммуны. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Читайте: Теракт во Франции: под Парижем вооруженный мужчина захватил заложников
Отмечается, что никто из работников бизнес-центра, которые находились внутри здания в момент убийства не пострадал.
Как сообщали французские СМИ, террорист удерживал в заложниках свою жену из-за развода.
По неподтвержденной информации, женщина неоднократно подвергалась домашнему насилию — человек часто поднимал на нее руку.
Правоохранители подтвердили, что его уже был осужден по этой статье.
Источник: BFMTV