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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Захват заложников под Парижем: стрелка и его жену нашли мертвыми

Вечером 17 декабря в Парижем полиция нашла мертвым стрелка, захватившего заложников в комуне Домонт. Его жена также погибла.

На месте теракта работает жандармерия коммуны. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Захват заложников в Париже: стрелка и его жену нашли мертвыми

Отмечается, что никто из работников бизнес-центра, которые находились внутри здания в момент убийства не пострадал.

Как сообщали французские СМИ, террорист удерживал в заложниках свою жену из-за развода.

По неподтвержденной информации, женщина неоднократно подвергалась домашнему насилию — человек часто поднимал на нее руку.

Правоохранители подтвердили, что его уже был осужден по этой статье.

Источник: BFMTV

Фото: Dreamstime

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