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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Теракт під Парижем: терориста та його дружину знайшли мертвими

Ввечері 17 грудня під Парижем поліція знайшла мертвим терориста, який захопив заручників у комуні Домонт. Його дружина також загинула.

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