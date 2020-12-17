Государства, которые входят в Европейский союз, планируют начать вакцинацию против коронавируса с 27 декабря.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в социальных сетях.

— Это решающий момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе, — написала глава. It’s Europe’s moment. On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU. We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020



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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан во время онлайн-конференции с канцлером Ангелой Меркель и руководителем компании BioNTech заявил, что Еврокомиссия планирует одобрить вакцину 27 декабря.

Вакцина в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые партии вакцины против коронавируса будут в стране уже в январе 2021 года.

Также он призвал дипломатов в Великобритании, США, Франции, Германии и Италии присоединиться к работе по получению доступа к вакцине.

Источник: Ursula von der Leyen