Держави, які входять до Європейського союзу, планують розпочати вакцинацію проти коронавірусу з 27 грудня.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соціальних мережах.

– Це вирішальний момент для Європи. 27, 28 і 29 грудня вакцинація починається по всьому ЄС. Ми захистимо наших співгромадян разом, – написала голова.

It’s Europe’s moment. On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU. We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

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Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан під час онлайн-конференції з канцлером Ангелою Меркель та керівником компанії BioNTech заявляв, що Єврокомісія планує схвалити вакцину 27 грудня.

Вакцина в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші партії вакцини проти коронавірусу будуть в країні вже в січні 2021 року.

Також він закликав дипломатів у Великій Британії, США, Франції, Німеччині та Італії приєднатися до роботи щодо отримання доступу до вакцини.

Джерело: Ursula von der Leyen