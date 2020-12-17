Держави, які входять до Європейського союзу, планують розпочати вакцинацію проти коронавірусу з 27 грудня.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соціальних мережах.
– Це вирішальний момент для Європи. 27, 28 і 29 грудня вакцинація починається по всьому ЄС. Ми захистимо наших співгромадян разом, – написала голова.
It’s Europe’s moment.
On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.
We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020
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Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан під час онлайн-конференції з канцлером Ангелою Меркель та керівником компанії BioNTech заявляв, що Єврокомісія планує схвалити вакцину 27 грудня.
Вакцина в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші партії вакцини проти коронавірусу будуть в країні вже в січні 2021 року.
Також він закликав дипломатів у Великій Британії, США, Франції, Німеччині та Італії приєднатися до роботи щодо отримання доступу до вакцини.
Джерело: Ursula von der Leyen