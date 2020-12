Держави, які входять до Європейського союзу, планують розпочати вакцинацію проти коронавірусу з 27 грудня.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соціальних мережах.

It’s Europe’s moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

