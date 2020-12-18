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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Более 1,1 млн человек в мире сделали прививки от Covid-19 — исследование

Около 1,1 млн человек уже сделали прививки от коронавируса в четырех странах мира. Об этом свидетельствуют данные американской компании Bloomberg, которая занимается распространением важной финансовой информации.

По состоянию на 18 декабря более 1,1 млн человек получили вакцины в США, Российской Федерации, Китае и Великобритании. Сейчас статистика вакцинаций в этих странах выглядит так:

  • Китай — 650 тыс. прививок;
  • Российская Федерация — 320 тыс. прививок;
  • Великобритания — 137,9 тыс. прививок;
  • США — 49, 5 тыс. прививок.

Читайте: Россия и Германия обсудили совместное производство вакцины от Covid-19

Вакцинация в странах Европейского Союза

Массовая вакцинация населения в европейских странах начнется после 27 декабря, в этот день планируют одобрить препарат.

В частности, в Германии планируют начать вакцинацию до конца года, министр здравоохранения хочет до лета сделать прививки 60% граждан.

Источник: Bloomberg

Фото: Pexels

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