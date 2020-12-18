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Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

Россия и Германия обсудили совместное производство вакцины от Covid-19

Российская Федерация и Германия обсудили совместное производство вакцины от Covid-19. Министр здравоохранения РФ провел телефонный разговор со своим немецким коллегой.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан сообщил о готовности к сотрудничеству. Германия может привлечь свои предприятия к изготовлению российских вакцин.

Руководители министерств договорились провести еще одну беседу по поиску производственных мощностей для сотрудничества.

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Российские разработчики вакцины оценили ее эффективность в 100%

Разработчики вакцины Спутник V сообщили, что их препарат эффективен на 91,4%. Однако в сложных случаях он может проявлять эффективность 100%.

Такое заявление они сделали на основе проведенного исследования, в котором приняли участие 22 714 человек.

Источник: Министерство здравоохранения Российской Федерации

Фото: Dreamstime

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