Есть жертвы: в Турции взорвался кислородный аппарат в отделении с больными Covid-19

В больнице в городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный аппарат. По меньшей мере восемь человек погибли в результате несчастного случая.

Взрыв произошел в больнице университетского госпиталя Газиантепа, а именно в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа.

Семь пациентов погибли в отделении реанимации, еще один человек умер во время транспортировки в другую больницу. Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет.

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14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, которые способны принимать инфицированных Covid-19.

Взрыв на Харьковщине

28 октября под Харьковом прогремел взрыв. Задымление возникло на газораспределительной станции в поселке Березовское Дергачевского района.

В Харьковгазе подтвердили, что в результате взрыва пострадали 10 работников, двое из которых погибли. Компания взяла на себя расходы, связанные с лечением пострадавших, а также организационные мероприятия, связанные с последствиями этой трагедии.

Источник: Anadolu