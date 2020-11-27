Кислорода для больных Covid-19 в Украине катастрофически не хватает — волонтер

Кислорода для больных Covid-19 в Украине катастрофически не хватает.

Об этом рассказала одна из волонтеров Леся Литвинова, чей фонд Свои предоставляет машины для кислорода 150 людям на территории всей Украины.

К Литвиновой и другим волонтерам ежедневно обращаются десятки людей, которые не могут самостоятельно дышать.

Таких пациентов в больницу или не берут, или выписывают домой с низкой сатурацией — это насыщение крови кислородом. Всем им нужен кислородный концентратор.

— В больницу поступают люди в разной степени тяжести. Кислород получает тот, кто тяжелее. И это логично. Но те, кто менее тяжелые — они ждут, пока станут тяжелыми, чтобы получить кислород. Когда на этой точке они могли пройти легко, то вот на этой точке они уже или погибнут, или будут инвалидами. Если в больнице одновременно находятся два пациента, у одного сатурация 91, а у другого сатурация 55 — кислород должен получить тот, у кого 91. Он выживет. Что же тогда сказать родственникам того, у кого 55? Что вам не повезло, — рассказала Литвинова.

Очередь в фонд Свои большая, а аппаратов не хватает. Бывают случаи, когда за возможность дышать предлагают огромные деньги, рассказала Литвинова.

Как волонтеры спасают жизни и как можно им помочь, смотрите в сюжете программы Вікна на СТБ:

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До 20 декабря 80% койко-мест обеспечат кислородом

Количество коек, оборудованных кислородными концентраторами, возрастет до 80% к 20 декабря, сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, еженедельно количество койко-мест, оборудованных кислородом, увеличивается на 3 тыс.