Є жертви: у Туреччині вибухнув кисневий апарат у відділенні з хворими на Covid-19

В лікарні в місті Газіантеп на півдні Туреччини вибухнув кисневий апарат. Щонайменше вісім людей загинули в результаті нещасного випадку.

Вибух стався у лікарні університетського госпіталю Газіантепа, а саме у відділенні інтенсивної терапії для хворих на коронавірус у лікарні університетського госпіталю Газіантепа.

Семеро пацієнтів загинули в відділенні реанімації, ще одна людина померла під час транспортування в іншу лікарню. Вік загиблих складає від 56 до 85 років.

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14 інших пацієнтів відділення перевели в інші лікарні, які здатні приймати інфікованих Covid-19.

Вибух на Харківщині

28 жовтня під Харковом прогримів вибух. Задимлення виникло на газорозподільній станції у селищі Березівське Дергачівського району.

У Харківгазі підтвердили, що внаслідок вибуху постраждало 10 працівників, двоє з яких загинули. Компанія взяла на себе витрати, пов’язані з лікуванням постраждалих, а також організаційні заходи, пов’язані з наслідками цієї трагедії.

Джерело: Anadolu