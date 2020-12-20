Новый штамм Covid-19: Бельгия и Италия ограничили сообщение с Британией

Бельгия и Италия отменяют полеты в Великобританию. Такое решение принято в связи с тем, что недавно в Великобритании зафиксировали мутацию коронавируса.

Глава Министерства иностранных дел Италии сообщил об этом в соцсетях.

— Как правительство мы обязаны защищать итальянцев, поэтому собираемся подписать приказ о прекращении полетов с Великобританией.

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Премьер-министр Бельгии заявил об ограничении движения как самолетов, так и поездов минимум на 24 часа. Однако если будет больше сведений о штамме, запрет продлится дольше. Также об ограничении сообщения с Британией думают Германия и Франция.

Нидерланды отменили авиасообщение с Великобританией

20 декабря об отмене авиасообщения с Великобританией сообщили также власти Нидерландов. Запрет будет действовать пока до 1 января 2021 года.

Однако если ситуация с мутацией коронавируса в Великобритании не улучшится, Нидерланды введут ограничения на другие виды транспорта.

Источник: Evening Standart