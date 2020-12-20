Новый штамм Covid-19 в Британии может быть на 70% заразнее — Джонсон

Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть заразнее на 70%. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По его словам, сейчас информации относительно того, вызывает ли новый вид коронавируса более тяжелое течение болезни, нет.

В связи с этим в стране вводят жесткие карантинные правила.

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Новый штамм Covid-19 в Великобритании

Накануне представители Всемирной организации здравоохранения также подтвердили, что новый штамм Covid-19 быстрее распространяется и является более заразным.

Однако пока данных о том, что он представляет большую опасность для человечества нет. Мутацию обнаружили в Великобритании 14 декабря, специалисты считают, что это может повлиять на эффективность вакцин.