Новий штам Covid-19: Бельгія та Італія обмежили сполучення з Британією

Бельгія та Італія скасовують польоти до Великої Британії. Таке рішення ухвалили у зв’язку з тим, що нещодавно у Великій Британії зафіксували мутацію коронавірусу.

Очільник Міністерства закордонних справ Італії повідомив про це у соцмережах.

– Як уряд ми зобов’язані захищати італійців, тому збираємося підписати наказ про припинення польотів з Великою Британією.

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Прем’єр-міністр Бельгії заявив про обмеження руху як літаків, так і поїздів мінімум на 24 год. Однак якщо буде більше відомостей про штам, заборона триватиме довше. Також про обмеження сполучення з Британією думають Німеччина та Франція.

Нідерланди скасували авіасполучення з Великою Британією

20 грудня про скасування авіасполучення з Британією повідомила також влада Нідерландів. Заборона діятиме поки до 1 січня 2021 року. Однак якщо ситуація з мутацією коронавірусу у Великій Британії не поліпшиться, Нідерланди запровадять обмеження на інші види транспорту.

Джерело: Evening Standart