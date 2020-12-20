Новий штам Covid-19 у Британії може бути на 70% заразнішим – Джонсон

Новий штам коронавірусу, який нещодавно виявили у Великій Британії, може бути заразнішим на 70%. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон.
За його словами, наразі інформації щодо того, чи спричиняє новий вид коронавірусу тяжчий перебіг хвороби, немає.
У зв’язку з цим в країні запроваджують жорсткі карантинні правила.
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Новий штам Covid-19 у Великій Британії
Напередодні представники Всесвітньої організації охорони здоров’я також підтвердили, що новий штам Covid-19 швидше поширюється та є більш заразним.
Однак наразі даних про те, що він становить більшу небезпеку для людства немає. Мутацію виявили у Британії 14 грудня, фахівці вважають, що це може вплинути на ефективність вакцин.