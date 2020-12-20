В Ізраїлі стартувала вакцинація від Covid-19

20 грудня в Ізраїлі стартувала національна кампанія з вакцинації від коронавірусу. На першому етапі щеплення отримають лікарі.

У цей день щеплення отримають президент Ізраїлю Реувен Рівлін і керівник Генштабу армії Авів Кохаві.

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21 грудня вакцинуватимуть людей старше 60 років та тих, хто входить до груп ризику. На другому етапі щеплення отримають вчителі, соціальні працівники, а також ті, чия робота пов’язана з ризиком зараження коронавірусом. На третьому – решта населення країни.

Вакцинація у країнах Європейського Союзу

Масова вакцинація населення у європейських країнахрозпочнеться після 27 грудня, у цей день планують схвалити препарат.

Зокрема у Німеччині планують розпочати вакцинацію до кінця року, міністр охорони здоров’я хоче до літа зробити щеплення 60% громадян.

Джерело: The Times of Israel