Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал расследование о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального.

Во время пресс-конференции Путин заявил, что оппозиционер пользуется поддержкой спецслужб США.

Президент назвал публикацию СМИ не расследованием, а “легализацией работы американских спецслужб”.

— А если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Если уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена (Навального, — Ред.) ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. В эту же секунду, — пояснил Владимир Путин.

Путин также назвал критику в свой адрес трюком, смысл которого заключается в том, чтобы использовать его авторитет. По его словам, этот прием применяют во всем мире для политической борьбы.

Отравление Навального

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Борт вынужденно посадили в Омске, где политика срочного госпитализировали.

Через несколько дней оппозиционера перевезли в немецкую клинику Шарите. В Германии специалисты сделали экспертизу, результаты которой показали, что Навального отравили Новичком — запрещенным нервно-паралитическим веществом.

По мнению политика, это сделали по приказу Владимира Путина.

Навальный заявил, что готовится вернуться в Россию, однако боится повторного отравления.