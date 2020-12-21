Російський опозиціонер Олексій Навальний додзвонився до співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, який причетний до його отруєння Новачком.

За словами Навального, він представився Кудрявцеву помічником секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, завдяки чому зумів домогтися від того свідчень.

Контакти Кудрявцева опозиціонер отримав з розслідування.

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Навальний запитав у співробітника, чому операція з його усунення провалилася. Співрозмовник припустив, що на заваді стала занадто швидка посадка літака в Омську і оперативна допомога від бригади швидкої в аеропорті.

– Якщо б довше летів літак, а не посадили різко, можливо все пішло не так. Там була оперативна робота і медиків бригади швидкої допомоги, – розповів Кудрявцев.

Запис розмови Навальний опублікував на своєму YouTube-каналі.

Отруєння Навального

20 серпня Олексію Навальному стало зле у літаку, коли він повертався з Томська у Москву. Борт вимушено посадили в Омську, де політика термінового госпіталізували.

Через кілька днів опозиціонера перевезли у німецьку клініку Шаріте. У Німеччині фахівці зробили експертизу, результати якої засвідчили, що Навального отруїли Новачком – забороненою нервово-паралітичною речовиною.

Замах на Олексія Навального зробила в Томську група з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства.

Вони діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ. До такого висновку прийшли автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel.

Особи причетних до отруєння співробітників встановили за допомогою зіставлення даних білінгу стільникових телефонів з офлайновими базами даних.