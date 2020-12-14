Покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства.
Они действовали под прикрытием Института криминалистики ФСБ. К такому выводу пришли авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.
Личности причастных к отравлению сотрудников расследователи установили с помощью сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с офлайновыми базами данных.
Кто причастен к отравлению:
- полковник, военный ученый Станислав Макшаков, который работал в Государственном институте технологии органического синтеза в закрытом военном городке Шиханы-1;
- Олег Таякин (Тарасов) — старший член группы по отравлению Навального;
- Алексей Александров (Фролов) — работал врачом скорой помощи, а затем военным врачом, начал служить в ФСБ в 2013 году.
- Иван Осипов (Спиридонов) — врач;
- Константин Кудрявцев (Соколов) — до начала работы в Институте криминалистики ФСБ окончил Российскую академию военной химико-биологической защиты;
- Алексей Кривощоков — до прихода в ФСБ в 2008 году служил в Министерстве обороны;
- Михаил Швец (Степанов) — часть своего времени проводит в лаборатории на улице Академика Варги, а часть — на базе ЦСО ФСБ;
- Владимир Паняев — работал в пограничной службе ФСБ, потом стал соучредителем компании по продаже антибактериальных ламп. Живет в одном доме с Алексеем Навальным.
Читайте: Навального пытались повторно отравить — Times
Согласно расследованию, члены этой группы начали следить за Алексеем Навальным минимум с января 2017 года, то есть сразу после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах в России.
Отравление Навального
Алексею Навальному стало плохо во время полета 20 августа, после чего он впал в кому и через некоторое время был доставлен на лечение в Берлин.
Немецкие власти заявили, что в образцах крови оппозиционера были найдены следы нервно-паралитического агента Новичок.
Источник: The Insider