Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против оппозиционера Светланы Тихановской и других членов Координационного совета.

Дело возбудили против Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского и других по ч.1 ст. 361-1 УК Беларуси — создание экстремистского формирования и руководство им.

Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем

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Оппозиционера Алексея Леончика обвинили в финансировании деятельности экстремистского формирования по ст. 361-2.

— Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого Координационного совета и других лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, — сообщили в Генпрокуратуре.

В Беларуси создали базу данных, куда вносят информацию в отношении лиц, участвующих в акциях протеста. Там будет информация о возрасте, поле, месте жительства, месте работы, учебы, а также увлечениях человека.

Источник: Генпрокуратура Беларуси