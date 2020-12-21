Протестувальників у Білорусі вноситимуть у спеціальну базу даних

У Білорусі створили базу даних, куди вносять інформацію щодо осіб, які беруть участь в акціях протесту. Єдину інформаційну систему розробили на базі Міністерства внутрішніх справ.

Туди вносять не лише відомості про протестувальників, а й про користувачів форумів, адміністраторів соціальних мереж тощо. Окрім даних щодо віку, статі та місця проживання, там навіть розписані місця навчання і роботи, а також захоплення людини.

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Затримання під час протестів 20 грудня

Протести проти політики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не припиняються. 20 грудня у білоруських містах пройшли мітинги.

Під час них були затримані найактивніші протестувальники, зокрема у Мінську близько 100 осіб.

Джерело: TUT.BY