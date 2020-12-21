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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Обвинили в акции: в Беларуси задержали Деда Мороза после детского праздника

В Беларуси задержали мужчину, который работал Дедом Морозом на детском празднике. Житель города Новополоцк участвовал на новогоднем празднике у местной елки, на который пришли дети и взрослые.

После этого мужчина по имени Владимир переоделся и зашел в магазин по дороге домой. На выходе его задержали правоохранители и посадили в машину, в которой сидела его жена — на празднике она была в роли Снегурочки.

В городском отделе внутренних дел Владимира убеждали, что детский праздник — это запланированная акция протеста. Кроме этого, правоохранители спрашивали, выкрикивал он политические лозунги. Через несколько часов после задержания мужчину отпустили.

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Протесты в Беларуси 20 декабря

В Беларуси продолжаются акции против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. 20 декабря в ходе протеста в Минске задержано около 100 человек. Митинги также прошли и в других крупных городах.

Источник: TUT.BY

Фото: Depositphotos

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