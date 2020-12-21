Генеральна прокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу проти опозиціонера Світлани Тихановської та інших членів Координаційної ради.

Справу порушили проти Світлани Тихановської, Марії Колеснікової, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковалькової, Сергія Дилевського та інших за ч.1 ст. 361-1 КК Білорусі – створення екстремістського формування і керівництва ним.

Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем

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Опозиціонера Олексія Леончіка звинуватили у фінансуванні діяльності екстремістського формування за ст. 361-2.

– Крім того, за дорученням Генеральної прокуратури Слідчий комітет порушив кримінальну справу стосовно членів так званої Координаційної ради та інших осіб за ч.1 ст.357 Кримінального кодексу – змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом, – повідомили в Генпрокуратурі.

У Білорусі створили базу даних, куди вносять інформацію щодо осіб, які беруть участь в акціях протесту. Там буде інформація про вік, стать, місце проживання, місце роботи, навчання, а також захоплення людини.

Джерело: Генпрокуратура Білорусі