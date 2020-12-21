Звинуватили в акції: у Білорусі затримали Діда Мороза після дитячого свята

У Білорусі затримали чоловіка, який працював Дідом Морозом на дитячому святі. Мешканець міста Новополоцьк брав участь на новорічному святі біля місцевої ялинки, на яке завітали діти та дорослі.

Після цього чоловік на ім’я Володимир переодягнувся та зайшов у магазин дорогою додому. На виході його затримали правоохоронці та посадили в автівку, в якій сиділа його дружина – на святі вона була у ролі Снігуроньки.

У міському відділі внутрішніх справ Володимира переконували, що дитяче свято – це запланована акція протесту. Крім цього правоохоронці запитували, чи викрикував він політичні гасла. Через кілька годин після затримання чоловіка відпустили.

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Протести у Білорусі 20 грудня

У Білорусі продовжуються акції проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. 20 грудня під час протесту у Мінську затримано близько 100 осіб. Мітинги також відбулися і в інших великих містах.

Джерело: TUT.BY