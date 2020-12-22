Джо Байден зробив щеплення від Covid-19

Новообраний президент США Джо Байден вакцинувався від коронавірусу. Він зробив щеплення препаратом виробництва компаній Pfizer і BioNTech у штаті Делавер.

Процес вакцинації транслювали в прямому ефірі кілька американських телеканалів. Майбутня перша леді Джилл Байден також зробила щеплення.

Наступного тижня вакцинуються від коронавірусу майбутня віце-президент Камала Гарріс і її чоловік Даг Емхофф.

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President-elect Joe Biden receives the Covid-19 vaccine. “We owe you big,” he tells America’s frontline health care workers. pic.twitter.com/coCIWPvGZO — Josh Campbell (@joshscampbell) December 21, 2020

Напередодні щеплення також зробили віце-президент США Майк Пенс і його дружина Карен. Ще чинний президент Штатів Дональд Трамп поки не вакцинувався від Covid-19.

Минулого тижня в США почалася масова вакцинація препаратом компаній Pfizer і BioNTech. Його ефективність оцінюють у 95%.

21 грудня в США стартувала вакцинація препаратом компанії Moderna, ефективність якого становить 94,1%. Очікується, що її застосування буде ширшим, ніж Pfizer. Оскільки вакцина Moderna менш вибаглива до умов зберігання.