Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса после обнаружения Covid-19 у 36 человек на чилийской исследовательской станции.

Среди заразившихся — 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо. У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.

O’Higgins — одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Она находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова.

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Несмотря на то, что в Антарктике никто не живет постоянно, за зиму там побывали около тысячи исследователей и других посетителей.

Вакцинация от коронавируса

21 декабря стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало разрешить использовать в Евросоюзе вакцину от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech.

Известно, что препарат от Pfizer имеет 95% эффективность. Великобритания стала первой страной, которая в начале декабря разрешила его использование.

Вакцина также используется уже в США, Канаде, Саудовской Аравии и Мексике.

Источник: ABC