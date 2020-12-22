Антарктида перестала бути єдиним континентом без коронавірусу після виявлення Covid-19 у 36 осіб на чилійській дослідницькій станції

Серед тих, що заразилися – 26 чилійських військових і 10 осіб з обслуговуючого персоналу. Їх евакуювали в місто Пунта-Аренас на півдні Чилі, вони перебувають на самоізоляції і почуваються добре. У трьох членів екіпажу корабля, який прибув на допомогу базі, теж виявили коронавірус.

O’Higgins – одна з 13 чинних чилійських баз в Антарктиці. Вона розташована неподалік від найбільш північної точки Антарктичного півострова.

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Незважаючи на те, що в Антарктиці ніхто не живе постійно, за зиму там побували близько тисячі дослідників і інших відвідувачів.

Вакцинація від коронавірусу

21 грудня стало відомо, що Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало дозволити використовувати в Євросоюзі вакцину від коронавірусу виробництва компаній Pfizer і BioNTech.

Відомо, що препарат від Pfizer має 95% ефективність. Велика Британія стала першою країною, яка на початку грудня дозволила його використання.

Вакцина також використовується вже у США, Канаді, Саудівській Аравії та Мексиці.

Джерело: ABC