Франція робитиме все необхідне для просування миру на Донбасі – Макрон

Франція і надалі продовжить вживати всіх необхідних заходів для просування в мирному процесі на Донбасі.

У цьому запевнив президент країни Еммануель Макрон у розмові з Володимиром Зеленським. Разом з тим він наголосив, важливо, щоб сторони дотримувалися домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в межах нормандського формату 9 грудня минулого року.

Зі свого боку, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що Україна виконала всі домовленості лідерів нормандської четвірки, досягнуті під час зустрічі.

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Крім того, Еммануель Макрон повідомив, що хотів би приїхати з офіційним візитом в Україну, щойно це дозволить епідемічна ситуація.

Ситуація на Донбасі

Тим часом, ситуація на Донбасі залишається неспокійною. Напередодні бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне.

Бойовики обстрілюють позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем.