На протяжении прошедших суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

По данным штаба ООС, неподалеку Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По позициям украинских защитников неподалеку от Южного, Луганского и Шумив боевики открыли огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

— В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Южное. Их оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь. Состояние их здоровья — удовлетворительное, — сообщили в штабе.

Кроме того, у населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

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На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск, украинские защитники открывали огонь.

С начала суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. На всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранения гражданского на Донбассе

21 декабря российские оккупанты ранили гражданского на Донбассе. Мужчина на тракторе возвращался с поля, когда вражеское войско попало в транспортное средство из станкового противотанкового гранатомета.

В результате трех выстрелов трактор были уничтожены, а водитель получил ранения. Украинские бойцы сразу прибыли на место происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и отвезли в больницу.