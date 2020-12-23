Следственный комитет Российской Федерации выдвинул военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву обвинения в причастности к убийству российского гражданина Андрея Миронова.

В российском следствии утверждают, что Маркив 25 мая 2014 неподалеку от Славянска (Донецкая область) якобы передал командованию ВСУ для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Андрея Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Уильяма Рогуелона.

Читайте: Это была попытка опозорить Украину: Маркив будет добиваться компенсаций за заключение

— Вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву в совершении преступления, предусмотренного п.п. е, ж, л ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, — отметили в комитете.

Маркива объявили в международный розыск, также суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Военнослужащий в течение трех последних лет находился под стражей в Италии по подозрению в причастности к убийству журналиста Андреа Роккели на Донбассе в 2014 году.

3 ноября Апелляционный суд Италии оправдал Виталия Маркива. Владимир Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом За мужество III степени.

Источник: Следственный комитет РФ