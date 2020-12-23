Слідчий комітет Російської Федерації висунув військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу звинувачення в причетності до вбивства російського громадянина Андрія Миронова.

У російському слідстві стверджують, що Марків 25 травня 2014 року поблизу Слов’янська (Донецька область) нібито передав командуванню ЗСУ для завдання артилерійського удару координати російського громадянина Андрія Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та французького журналіста Вільяма Рогуелона.

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– Винесено постанову про висунення обвинувачення Марківу в скоєнні злочину, передбаченого п.п. е, ж, л ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за який передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі, – зазначили у комітеті.

Марківа оголосили у міжнародний розшук, також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Військовослужбовець упродовж трьох останніх років перебував під вартою в Італії за підозрою в причетності до вбивства журналіста Андреа Роккелі на Донбасі у 2014 році.

3 листопада Апеляційний суд Італії виправдав Віталія Марківа. Володимир Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом За мужність ІІІ ступеня.

Джерело: Слідчий комітет РФ