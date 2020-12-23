Михаил Ходорковский, бывший совладелец и глава компании ЮКОС, надеется, что когда сможет вернуться в Россию из Лондона, то действующему президенту РФ Владимиру Путину будет стыдно за некоторые поступки.

— Надеюсь, что к тому времени он (Владимир Путин, — Ред.) будет пенсионером и ему временами будет стыдно, — сказал он в интервью одному из украинских изданий.

Также Ходорковский рассказал, видит ли он оппозиционера Алексея Навального следующим президентом России.

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По его словам, место президента должно быть пустым. А Россия, по мнению Ходорковского, должна быть парламентской республикой.

Михаил Ходорковский — бывший руководитель ведущей российской нефтяной компании ЮКОС. В 2005 году его арестовали по обвинению в неуплате налогов и хищениях.

Однако некоторые общественные деятели и организации оценивали приговор как преследование по политическим мотивам, поскольку он финансово поддерживал оппозиционные российские партии.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского. С тех пор он живет в эмиграции в Лондоне.