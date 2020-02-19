Крайне рад. Реакция Ходорковского на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Михаил Ходорковский, бывший совладелец и глава компании ЮКОС, считает, что Кремль, если и выплатит экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации по решению Апелляционного суда Гааги от 18 февраля, то точно не из своего кармана. А заставить могут только массовые протесты.
– Я не акционер и не участник процесса, но крайне рад этому событию. Сегодня меня многие, а не только кремлевские боты, спрашивают: “мы понимаем, что Путин не заплатит, но если вдруг – это же не из их, а из нашего кармана?”. Согласен, что кремлевские платить не будут, пока могут.
Важно здесь иное – охота за их активами вскроет немало тайн, которые будут важны при смене власти, и позволит создать Кремлю немало неприятных моментов, – написал российский оппозиционер в Instagram.
Ходорковский также отметил, говоря о том, из чьего кармана Кремль может выплатить компенсацию, что власти дают гражданам только то, что не могут не дать, и отнимают все, что могут отнять.
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– Если может поднять цену на бензин – поднимет, если может не повышать пенсии – не будет. Останавливает ее только боязнь массового протеста. А тут вдруг “мы, мол, вас могли бы грабить, но не грабили, но злая Гаага заставляет”. Если их заставят платить, то отдадут то, что раньше не хотели никому отдавать, а не то, что могли отнять, но “по доброте душевной” не отнимали, – добавил он.
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Добрый вечер, друзья! В прошлой публикации у многих возник похожий вопрос по поводу исполнения решения Гаагского суда. Я не акционер и не участник процесса, но крайне рад этому событию. Поскольку подтверждена не только процедура, но и суть: «отъем ЮКОСа – дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами». Сегодня меня многие, а не только кремлевские боты, спрашивают: “мы понимаем, что Путин не заплатит, но если вдруг – это же не из их, а из нашего кармана?”. Согласен, что кремлевские платить не будут, пока могут. Важно здесь иное – охота за их активами вскроет немало тайн, которые будут важны при смене власти, позволит создать Кремлю немало неприятных моментов. Что же касается – из чьего кармана… Власть дает людям только то, что не может не дать и отнимает все, что может отнять. Если может поднять цену на бензин – поднимет, если может не повышать пенсии – не будет, если может ввести «Платон» – введет. Останавливает ее только боязнь массового протеста. А тут вдруг «мы типа вас могли бы грабить, но не грабили, но вот злая Гаага заставляет…» Слушать смешно! Если их заставят платить, то отдадут то, что раньше не хотели никому отдавать, а не то, что могли отнять, но «по доброте душевной» не отнимали… Дураку ясно, по-моему – нет у кремлевских никакой душевной доброты.. Нам всем надо избавляться от синдрома заложника. Не расчитывать на их жалость, а создавать ситуации, когда им становится менее рискованным откупаться, и в конце концов – уйти…
Напомним, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил вердикт суда первой инстанции и оставил в силе решение Гаагского арбитража от 18 июля 2014 года, обязав Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС. В Минюсте РФ заявили, что планируют оспорить решение в Верховном суде Нидерландов.
В 2016 году Окружной суд Гааги удовлетворил апелляцию РФ и отменил решение арбитража.
ЮКОС объявили банкротом, когда в 2005 году осудили Михаила Ходорковского.
Фото: Михаил Ходорковский