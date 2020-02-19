Крайне рад. Реакция Ходорковского на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Михаил Ходорковский, бывший совладелец и глава компании ЮКОС, считает, что Кремль, если и выплатит экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации по решению Апелляционного суда Гааги от 18 февраля, то точно не из своего кармана. А заставить могут только массовые протесты.

– Я не акционер и не участник процесса, но крайне рад этому событию. Сегодня меня многие, а не только кремлевские боты, спрашивают: “мы понимаем, что Путин не заплатит, но если вдруг – это же не из их, а из нашего кармана?”. Согласен, что кремлевские платить не будут, пока могут. Важно здесь иное – охота за их активами вскроет немало тайн, которые будут важны при смене власти, и позволит создать Кремлю немало неприятных моментов, – написал российский оппозиционер в Instagram.

Ходорковский также отметил, говоря о том, из чьего кармана Кремль может выплатить компенсацию, что власти дают гражданам только то, что не могут не дать, и отнимают все, что могут отнять.

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– Если может поднять цену на бензин – поднимет, если может не повышать пенсии – не будет. Останавливает ее только боязнь массового протеста. А тут вдруг “мы, мол, вас могли бы грабить, но не грабили, но злая Гаага заставляет”. Если их заставят платить, то отдадут то, что раньше не хотели никому отдавать, а не то, что могли отнять, но “по доброте душевной” не отнимали, – добавил он.

Напомним, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил вердикт суда первой инстанции и оставил в силе решение Гаагского арбитража от 18 июля 2014 года, обязав Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС. В Минюсте РФ заявили, что планируют оспорить решение в Верховном суде Нидерландов.

В 2016 году Окружной суд Гааги удовлетворил апелляцию РФ и отменил решение арбитража.

ЮКОС объявили банкротом, когда в 2005 году осудили Михаила Ходорковского.

Фото: Михаил Ходорковский