Михайло Ходорковський, колишній співвласник і глава компанії ЮКОС, сподівається, що коли зможе повернутися в Росію з Лондона, то чинному президенту РФ Володимиру Путіну буде соромно за деякі вчинки.

– Сподіваюся, що до того часу він (Володимир Путін, – Ред.) буде пенсіонером і йому часом буде соромно, – сказав він в інтерв’ю одному з українських видань.

Також Ходорковський розповів, чи бачить він опозиціонера Олексія Навального наступним президентом Росії.

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За його словами, місце президента повинне бути порожнім. А Росія, на думку Ходорковського, повинна бути парламентською республікою.

Михайло Ходорковський – колишній керівник провідної російської нафтової компанії ЮКОС. У 2005 році його арештували за обвинуваченням у несплаті податків і розкраданнях.

Однак деякі громадські діячі та організації оцінювали вирок як переслідування за політичними мотивами, оскільки він фінансово підтримував опозиційні російські партії.

У 2013 році президент РФ Володимир Путін підписав указ про помилування Ходорковського. Відтоді він живе в еміграції у Лондоні.