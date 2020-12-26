Власти Японии закрыли границы для въезда в страну иностранцев до конца января 2021 года. Ограничение вступит в действие с 28 декабря и продлится минимум до 31 января.
Об этом сообщает информационное агентство Киодо.
Исключение будет действовать для тех, кто живет в Японии и возвращается из-за рубежа.
Также иностранцы, которые живут в Японии и возвращаются из поездок за границу, должны будут по приезду отправиться на двухнедельную самоизоляцию.
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Недавно стало известно, что в Японии обнаружили несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса. Все лица с этим штаммом прибыли из Великобритании.
Дакар-2021 состоится, несмотря на закрытые границы Саудовской Аравии
Правительство Саудовской Аравии заверило организаторов ралли-рейда Дакар-2021, что все участники мероприятия и составные части каравана смогут без проблем добраться до Джидды.
Накануне правительство Саудовской Аравии отменило все международные рейсы в страну на неделю из-за распространения нового штамма коронавируса. Возможность попасть в страну через морские порты или сушу тоже приостановлена.