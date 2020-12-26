Влада Японії закрили кордони для в’їзду в країну іноземців до кінця січня 2021 року. Обмеження вступить в дію з 28 грудня та триватиме мінімум до 31 січня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Кіодо.

Виняток діятиме для тих, хто живе в Японії та повертається з-за кордону.

Також іноземці, які живуть в Японії та повертаються з поїздок за кордон, повинні будуть по приїзду відправитися на двотижневу самоізоляцію.

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Нещодавно стало відомо, що в Японії виявили кілька випадків зараження новим штамом коронавірусу. Всі особи з цим штамом прибули з Великобританії.

Дакар-2021 відбудеться попри закриті кордони Саудівської Аравії