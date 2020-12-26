Влада Японії закрили кордони для в’їзду в країну іноземців до кінця січня 2021 року. Обмеження вступить в дію з 28 грудня та триватиме мінімум до 31 січня.
Про це повідомляє інформаційне агентство Кіодо.
Виняток діятиме для тих, хто живе в Японії та повертається з-за кордону.
Також іноземці, які живуть в Японії та повертаються з поїздок за кордон, повинні будуть по приїзду відправитися на двотижневу самоізоляцію.
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Нещодавно стало відомо, що в Японії виявили кілька випадків зараження новим штамом коронавірусу. Всі особи з цим штамом прибули з Великобританії.
Дакар-2021 відбудеться попри закриті кордони Саудівської Аравії
Уряд Саудівської Аравії запевнив організаторів ралі-рейду Дакар-2021, що всі учасники заходу та складові частини каравану зможуть без проблем дістатися до Джидди.
Напередодні уряд Саудівської Аравії скасував усі міжнародні рейси до країни на тиждень через поширення нового штаму коронавірусу. Можливість потрапити до країни через морські порти або сушу теж тимчасово зупинено.