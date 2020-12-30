Аппараты ИВЛ в Украине: Германия направила 18 систем

Германия передала Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких Evita V600 с комплектующими от компании Drägerwerk AG & Co.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко во время встречи с послом Германии Анкой Фельдгузен.

Аппараты будут переданы для лечения пациентов со сложными формами коронавирусной болезни.

Читайте: Украина должна получить еще 15 тыс. экспресс-тестов на коронавирус

– Пандемия стала глобальным вызовом, который можно преодолеть только совместными усилиями. Новое оборудование, без преувеличения, будет спасать жизни наших граждан, поэтому мы выражаем искренние слова благодарности Немецкой Федерации за помощь, – отметил замминистра.

Два аппарата ИВЛ направлены в Киевскую городскую клиническую больницу №17 и Александровскую клиническую больницу города Киева. Остальные аппараты получат регионы.

50 аппаратов ИВЛ от Дании

В декабре Украина получила 50 аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые предоставила Дания.

Аппараты Украина получила после аналогичной помощи от Словакии, Эстонии и Польши.

Всего с начала пандемии помощью ЕС в виде медицинского или защитного оборудования воспользовались 24 страны.

Фото: Минздрав