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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Германия передала Украине 18 аппаратов ИВЛ

Германия передала Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких Evita V600 с комплектующими от компании Drägerwerk AG & Co.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко во время встречи с послом Германии Анкой Фельдгузен.

Аппараты будут переданы для лечения пациентов со сложными формами коронавирусной болезни.

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– Пандемия стала глобальным вызовом, который можно преодолеть только совместными усилиями. Новое оборудование, без преувеличения, будет спасать жизни наших граждан, поэтому мы выражаем искренние слова благодарности Немецкой Федерации за помощь, – отметил замминистра.

Два аппарата ИВЛ направлены в Киевскую городскую клиническую больницу №17 и Александровскую клиническую больницу города Киева. Остальные аппараты получат регионы.

Аппараты ИВЛ в Украине: Германия направила 18 систем

50 аппаратов ИВЛ от Дании

В декабре Украина получила 50 аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые предоставила Дания.

Аппараты Украина получила после аналогичной помощи от Словакии, Эстонии и Польши.

Всего с начала пандемии помощью ЕС в виде медицинского или защитного оборудования воспользовались 24 страны.

Фото: Минздрав

Источник: Минздрав

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