Апарати ШВЛ в Україні: Німеччина надіслала 18 систем

Німеччина передала Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень Evita V600 із комплектуючими від компанії Drägerwerk AG & Co.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко під час зустрічі з послом Німеччини Анкою Фельдгузен.

Апарати буде передано для лікування пацієнтів із складними формами коронавірусної хвороби.

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– Пандемія стала глобальним викликом, який можна подолати лише спільними зусиллями. Нове обладнання, без перебільшень, рятуватиме життя наших громадян, тож ми висловлюємо щирі слова вдячності Німецькій Федерації за допомогу, – зазначив заступник міністра.

Два апарати ШВЛ спрямовано до Київської міської клінічної лікарні №17 та Олександрівської клінічної лікарні міста Києва. Решту апаратів отримають регіони.

50 апаратів ШВЛ від Данії

У грудні Україна отримала 50 апаратів для штучної вентиляції легень, які надала Данія.

Апарати Україна отримала після аналогічної допомоги від Словаччини, Естонії та Польщі.

Усього з початку пандемії допомогою ЄС у вигляді медичного або захисного обладнання скористалися 24 країни.

Фото: МОЗ